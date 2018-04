Primele imagini transmise in direct de la summitul inter-coreean de la Panmunjom l-au prezentat vineri pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in intampinandu-l cu un zambet pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la linia de demarcatie dintre cele doua Corei, relateaza Yonhap si Reuters. Foto: (c) AP/AP Cei doi si-au strans mainile, apoi Kim l-a invitat pe Moon sa paseasca si el, simbolic, pe teritoriul Coreei de Nord. Imediat dupa aceea, cei doi au revenit impreuna in Sud, unde un baiat si o fata dintr-un sat din partea sud-coreeana a zonei demilitarizate le-au oferit flori, iar o garda de onoare…