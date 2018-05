Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, anuntase deja ca Uniunea este “hotarata sa mentina” acordul din 2015, prin care Iranul a acceptat sa isi inghete programul nuclear, in schimbul ridicarii unor sanctiuni, informeaza AFP. Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a afirmat ca deocamdata tara…

- Dialogul sincer și direct cu locuitorii Capitalei este cea mai buna metoda de a le cunoaște problemele și de a gasi soluții pentru ele. De aceasta parere este candidatul independent la funcția de primar de Chișinau, Silvia Radu, care spune, intr-o postare pe Facebook, ca avut multe discuții cu cetațenii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…

- Liderii Libanului ajung astazi in Paris pentru a incerca sa obtina cel putin 17 miliarde de dolari de la marile puteri ale lumii, pentru a schimba cursul uneia dintre cele mai indatorate economii din lume si pentru a stabiliza un colt critic din Orientul Mijlociu, potrivit Bloomberg. Delegati…

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Microsoft a anunțat “Inside Xbox” – o sesiune in direct lunara, de streaming, in cadrul careia se vor face anunțuri și se va pași in culisele echipei Xbox. Emisiunea va fi transmisa via Mixer, YouTube, Twitch și Facebook, va avea premiera pe 10 martie și in cadrul episodului se va discuta despre Sea…