Summit G20. Suspecți în cazul violențelor din Hamburg, căutați în Europa Politia germana a lansat o operatiune de cautare in mai multe tari din Europa pentru prinderea a patru suspecti in legatura cu o serie de incendii provocate in orasul Hamburg, nordul Germaniei, in timpul revoltelor violente de anul trecut de la summitul G20, relateaza marti dpa. Pagubele provocate de incendiile de pe bulevardul Elbchaussee din Hamburg au fost estimate in iulie 2017 la 1,5 milioane de euro. "A fost o operatiune comando" Politia a publicat marti fotografii ale suspectilor - trei barbati si o femeie - si a cerut informatii care sa ajute la gasirea lor. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

