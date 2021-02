Summit Franţa-Sahel pentru combaterea jihadiştilor Cinci sefi de stat din Sahel si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, participa de luni la o reuniune de doua zile privind combaterea jihadistilor, transmite AFP. Presedintii din Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger si Ciad vor fi prezenti fizic in capitala ciadiana, N'Djamena, iar Macron va intra in contact cu ei prin videoconferinta. Parisul ar dori ca aliatii sai sa preia rolul militar si politic pentru a permite reducerea efortului francez in criza regionala de securitate care dureaza deja de opt ani. Summitul incepe oficial la ora 14:00 GMT, iar ulterior se vor alatura si alti parteneri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

