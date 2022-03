Stiri pe aceeasi tema

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Consilierul președintelui Ucrainean, Oleksi Arestovici, a declarat, intr-o inregistrare difuzata vineri, ca Ucraina nu va mai dezvalui in avans detalii cu privire la locul si ora cand va avea loc orice negociere cu Rusia. A treia runda de negocieri de joi nu s-a finalizat cu o concluzie, ambele parți,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa vineri la Varșovia la o intalnire de urgența a șefilor de stat și de guvern ai țarilor din Estul și Centrul Europei. Anunțul a fost facut, marți, de Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat de presa. Cei noua lideri din Formatului București 9 (B9) vor…

- Presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden au acceptat luni sa se intalneasca in cadrul unui summit propus de catre omologul lor francez Emmanuel Macron, cu conditia ca Rusia sa nu invadeze pana atunci Ucraina, relateaza AFP. Casa Alba a confirmat ulterior ca președintele Joe Biden a fost…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- Președintele Statelor Unite a aprobat, miercuri, trimiterea trupelor americane in Europa de Est, inlusiv pe teritoriul Romaniei, conform unor surse CNN. Oficiali americani citați de jurnaliști au afirmat ca soldații vor fi desfașurați treptat, in urmatoarele zile. Conform Antena 3, desfașurarile sunt…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

- Instanta a revocat, luni, anularea vizei de catre autoritatile federale australeine a vizei de intrare in tara a tenismenului sarb Novak Djokovici, informeaza The Age. Judecatorul Anthony Kelly a anulat decizia autoritatilor de anulare a vizei lui Djokovic si a ordonat ca sportivului sa i se permita…