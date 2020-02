Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier finlandez Sanna Marin, cel mai tanar prim-ministru din lume, a spus joi ca liderii din Uniunea Europeana trebuie sa raspunda asteptarilor tinerilor, in special in legatura cu obiectivul de a obtine neutralitatea in privinta emisiilor de carbon pana in 2050, relateaza DPA. "Noua generatie…

- Cehia vrea ca Uniunea Europeana sa-i sprijine planurile legate de energia nucleara, astfel incat tara sa poata atinge obiectivul de neutralitate climatica, a declarat joi premierul Andrej Babis, transmite dpa potrivit Agerpres. 'Nu putem atinge neutralitatea climatica fara energie atomica', a subliniat…

- Weekendul reducerilor din Bulgaria si Ungaria (22-24 noiembrie) a adus si anul acesta incasari in crestere pentru comerciantii romani, iar acestia au inregistrat in platforma PayU cumparaturi platite online de catre bulgari si unguri in valoare de peste 17 milioane de lei, in crestere cu peste 16%…

- Circa 88% din reprezentantii mediului de afaceri din Romania sustin ca problema coruptiei reprezinta o piedica pentru desfasurarea activitatii firmelor, arata un sondaj privind atitudinea mediului de afaceri european fata de coruptia din Uniunea Europeana, publicat luni de Comisia Europeana, cu ocazia…

- Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a participat in data de 18 noiembrie 2019 la reuniunea Consiliului de ministri AGRIFISH, care a avut loc la Bruxelles. In cadrul Consiliului au avut loc deliberari legislative privind pachetul de reforma a PAC post-2020 si regulamentele…

- Mai multe state solicita ca UE sa introduca o „taxa pentru aviație” ca masura impotriva emisiilor nocive generate de aeronave, conform b1.ro. Mai precis, miniștrii de Finanțe din Olanda, Germania, Franța, Suedia, Italia, Belgia, Luxemburg, Danemarca și Bulgaria au prezentat o declarație politica comuna,…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a blocat joi numirea lui Ivan Ghesev ca procuror general, informeaza Agerpres citând Reuters. Desemnarea lui Ghesev printr-o procedura în care a fost singurul candidat provocase proteste de strada în Bulgaria.Procurorul general are un rol important…