Charles Michel, președintele Consiliului European, a anunțat, miercuri dupa-amiaza un summit de urgența pentru joi seara, la ora 19.00, la Bruxelles, cu liderii tuturor celor 27 de state ale Uniunii Europene. La summit va fi prezent și Klaus Iohannis. Summitul va avea ca principala tema ultimele evolutii in criza din Ucraina, modul in care poate […] The post Summit de urgența la Bruxelles, joi seara. A fost chemat și Klaus Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .