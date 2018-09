Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa celor Trei Mari poate intari dezvoltarea economica per total si consolidarea Uniunii Europene, a declarat, astazi-dimineata, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul lucrarilor Summit-ului Initiativei celor 3 Mari, aflat in a doua zi de desfasurare. Potrivit presedintelui Romaniei, interconectivitatea…

- Romania este interesata sa mentina o relatie transatlantica operationala si robusta, vitala pentru sistemul de valori al civilizatiei occidentale, a declarat luni presedintele Klaus Iohannis cu prilejul Summitului ‘Initiativa celor Trei Mari’. ‘Contam pe sprjinul institutiilor europene a caror prezenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni ca prin reuniunea de la Bucuresti se deschide o pagina foarte importanta in istoria Initiativei celor Trei Mari."Astazi, la Bucuresti, deschidem o pagina foarte importanta in istoria Initiativei celor Trei Mari. Ma bucur in mod special sa constat…

- Pledand pentru „progresul in sprijinirea diversificarii energetice prin construcția de infrastructura pentru gazoducte” Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in calitate de gazda a Summitului „Inițiativa celor Trei Mari”, un mesaj…

- In anul Centenarului Marii Uniri, RADR are o insemnatate cu atat mai mare cu cat infaptuirea Romaniei moderne a fost cladita prin demersurile vizionare ale diplomaților romani de excepție care, cu profesionalism și dedicare, au facut posibila aceasta emblematica realizare a diplomației naționale.…

- Nu se pune niciun fel de problema cu finantarea activitatilor pe care Romania le va avea in cadrul presedintiei Consiliului Uniunii Europene, sustine ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Melescanu a vorbit, in conferinta de presa dedicata bilantului celor sase luni de mandat, si de faptul…

- Secretarul Energiei face lobby pentru EXXON SUA face un lobby puternic pentru schimbarea legii OffShore a gazelor din Marea Neagra, unde acționeaza Exxon Mobile. ”In contextul discutiilor avute cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, am prezentat stadiul realizarii segmentului romanesc…

- "Valorificarea resurselor naturale ale Romaniei in folosul tarii noastre este un obiectiv prioritar'', subliniaza Maior, care a prezentat intr-o intalnire cu secretarul american al energiei, Rick Perry, stadiul realizarii segmentului romanesc al gazoductului BRUA.In contextul discutiilor…