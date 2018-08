Summit Coreea de Sud - Coreea de Nord. Emisar trimis la Kim Jong-Un

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va trimite saptamana viitoare un emisar special la Phenian pentru a discuta despre un proiect de summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, precum si despre dezarmarea nucleara, a transmis vineri agentia sud-coreeana Yonhap, preluata de AFP. Emisarul se va deplasa…

- Administratiile din Coreea de Sud si Coreea de Nord au convenit luni ca liderii celor doua state vor participa in septembrie la un summit bilateral la Phenian, informeaza agentia de stiri Yonhap.

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in l-a inlocuit vineri pe seful Comandamentului de Aparare si Securitate (DSC, serviciile de informatii militare si securitate), in urma unor scandaluri rasunatoare, si a ordonat crearea unui nou comandament care „sa rupa definitiv cu trecutul” acestei institutii, afectata…

- Partidul Democrat din Coreea de Sud, formatiunea presedintelui Moon Jae-in, favorabil apropierii de Coreea de Nord, a obtinut miercuri o victorie zdrobitoare la alegerile locale, organizate dupa summitul istoric dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un din Singapore, relateaza…

- Coreea de Sud este angajata in discutii tripartite cu Coreea de Nord si Statele Unite in vederea unui acord care sa puna capat, cat mai curand posibil, Razboiului Coreei (1050-1953), a anuntat joi Seulul, cu doar cateva zile inaintea unui summit istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul…

- Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare. "Politica noastra nu s-a…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad intentioneaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord pentru a se intalni cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza agentia nord-coreeana de stiri KCNA, citata de agentia de stiri Reuters.