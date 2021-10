Stiri pe aceeasi tema

- Summitul UE-Balcanii occidentali, care reunește liderii celor 27 membri ai UE cu cei ai Serbiei, Bosniei, Kosovo, Macedoniei de Nord, Muntenegrului și Albaniei, s-a intrunit miercuri in Slovenia. Este vorba de șase țari din sud-estul european, inconjurate practic de țari membre ale Uniunii Europene,…

- Astazi, 01 octombrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 14302Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12664Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 473Numar…

- Astazi, 25 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 13591Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12481Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 460Numar…

- Editia a sasea a Zilelor Culturale Maghiare din Timisoara, care incepe in aceasta seara, a dat multe batai de cap organizatorilor. Cresterea ratei de infectare, mai mare de peste 4/1000 de locuitori, a dus pentru o scurta vreme la carantina de noapte in Timisoara. Ca atare, organizatorii au facut schimbari…

- Proportia olandezilor cu probleme de sanatate mintala a crescut în timpul pandemiei de coronavirus, ajungând la cel mai înalt punct de când a început un sondaj la nivel national acum 20 de ani, relateaza vineri DPA.Cincisprezece la suta din populatia în vârsta…

- Joi au fost inregistrate, la nivelul judetului Buzau, sase cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor transmite de catre DSP. Pacientii au varste cuprinse intre 4 si 86 de ani. Unul dintre bolnavi se afla la terapie intensiva.

- Președintele Joe Biden a anunțat joi, 30 iulie, intr-o declarație la Casa Alba, ca toți funcționarii federali vor trebui sa probeze ca sunt vaccinați impotriva Covid-19, fie se vor supune unor protocoale sanitare extrem de riguroase. Pentru a-i convinge pe cei ce sunt inca reticenți la vaccinare, președintele…

- Real Madrid a anuntat, miercuri, ca a pierdut, din martie 2020 pana in iunie 2021, venituri de 300 de milioane de euro din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. In ciuda acestor probleme, clubul spaniol a inregistrat un profit net de 874.000 de euro, in sezonul…