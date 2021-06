Stiri pe aceeasi tema

- Sumele care nu se consuma in sesiunea prezenta a programului "Rabla pentru electrocasnice" vor fi realocate pentru o noua editie, in aceasta vara, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Bugetul de 30 de milioane de lei, alocat pentru etapa a II-a a Programului "Rabla pentru electrocasnice" 2021, a fost epuizat in 35 de minute de la debut, conform situatiei publicate de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), pe propria pagina de Facebook. "In primele 35 de minute de la deschiderea…

- Etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice demareaza vineri, dupa ora 10.00, urmand a fi generate vouchere pentru televizoare, laptopuri si tablete, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat este de 30 de milioane de lei, iar pentru a cumpara un televizor nou se poate…

- Debutul programului Rabla pentru electrocasnice a inregistrat un real succes. Bugetul etapei 1, in care s-au acordat 75.000 de vouchere in valoare de 400 lei fiecare, s-a epuizat in mai puțin de 24 de ore, potrivit Ministerului Mediului. Astfel, au fost rezervate 75.000 de vouchere in valoare de 400…

- Programul “Rabla pentru electrocasnice” din acest an va debuta pe 14 mai cu etapa de inscriere a beneficiarilor, iar din 21 mai beneficiarii pot incepe achizitia de aparatura noua in schimbul predarii uneia vechi, a anuntat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta…

- Programul va debuta pe 14 mai cu etapa de inscriere a beneficiarilor, iar din 21 mai aceștia pot incepe achizitia de aparatura noua in schimbul predarii uneia vechi. Bugetul din acest an se ridica la 75 de milioane de lei, aproape dublu fața de cel din 2019. ”Saptamana aceasta lansam programul 'Rabla…