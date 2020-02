Stiri pe aceeasi tema

- Dosarele pentru incadrarea in grad de handicap pot fi depuse si in format electronic, anunța Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava. Instituția comunica și alte masuri luate pentru imbunatațirea accesului la serviciile de evaluare complexa a persoanelor adulte cu dizabilitați…

- Ceea ce Botoșaneanul a anunțat in premiera vinerea trecuta s-a intamplat: Alexandru Colbu este noul prefect al județului. Directorul adjunct de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului a depus miercuri seara juramantul.

- Zeci de copii si adulti cu dizabilitati din judet, beneficiari ai centrelor sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava, au sustinut marți, 3 decembrie, de Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, la Iulius Mall Suceava, un ...

- Sute de produse realizate de persoane cu dizabilitati din Harghita si de cei apropiati lor au fost oferite marti, spre vanzare, la Miercurea Ciuc, in cadrul unui targ devenit traditional si care are loc cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati. Evenimentul, organizat de Asociatia…

- 73 de familii vor sa ofere dragoste necondiționata unor copii abandonați, vor sa adopte. Asta rezulta din cifrele oferite de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, dar adopția este mult mai mult decat cifre intr-un tabel Excel.Sunt oameni care vor sa curme ...

- Universitatea de Vest Timișoara și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș au organizat evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului “Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care”. The post Sprijin pentru tinerii vulnerabili appeared first on Renasterea…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a sesizat DIICOT cu privire la cazul unor copii de 11 si, respectiv, 13 ani care ar fi fost exploatati prin munca si in stare de malnutritie, au anuntat reprezentantii institutiei. Cazul copiilor a ajuns in atentia opiniei…