In Ședința Guvernului din data de 26 noiembrie 2021 a fost aprobata rectificarea bugetului MADR, care presupune disponibilizarea și redistribuirea unor resurse financiare excedentare identificate in bugetul MADR pe anul 2021. Principalele acțiuni beneficiare ale sumelor redistribuite sunt cele corespunzatoare subvenționarii accizei motorinei utilizate in agricultura in trimestrul trei al anului curent (174 milioane de lei), […] Articolul Sume suplimentare cuprinse in rectificarea bugetara pentru ajutoarele de stat acordate producatorilor agricoli apare prima data in Curierul National .