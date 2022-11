Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marti alocarea unui pachet de asistența financiara in valoare de 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina, informeaza agentia ucraineana de stiri Ukrinform. "Comisia Europeana deblocheaza inca 2,5 miliarde de euro pentru Ucraina. Fii…

- Comisia Europeana a anunțat propunerea sa pentru al optulea pachet de sancțiuni fața de Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina. Șefa executivului european, Ursula von der Leyen, a spus ca „nu acceptam falsul referendum și oricare anexare in Ucraina și suntem determinați sa facem Kremlinul sa plateasca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in discursul adresat natiunii, ca a discutat cu presedintele Comisie Europene, Ursula von der Leyen, despre un al optulea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, subliind ca trebuie sa se arate ca mereu va exista o reactie dure la "fiecare manifestare…

- Comisia Europeana anunta ca va strange peste 140 de miliarde de euro din impozite exceptionale pe profiturile companiilor energetice pentru a atenua lovitura data de preturile record ale energiei din aceasta iarna, scrie FT. In contextul in care preturile la energie au crescut vertiginos in urma…

- Ursula von der Leyen a anunțat, miercuri, in discursul privind Starea UE, ca Comisia Europeana propune plafonarea veniturilor tuturor companiilor din energie, atat a celor care produc electricitate, cat și a celor petroliere și a furnizorilor de gaze. „Propunem o plafonare pentru companiile care produc…

- Cei 27 de ministri de finante ai UE au dat unda verde unui nou ajutor de cinci miliarde de euro pentru Ucraina in scopul de a o ajuta sa faca fata consecintelor razboiului.Aceasta asistenta sub forma de imprumut, propusa de Comisia Europeana, reprezinta a doua transa dintr-un pachet maxim de noua miliarde…

- Comisia Europeana a propus limitarea pretului platit pentru gazele rusesti, ca parte a unui plan de diminuare a costurilor la energie. Sefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a spus ca trebuie limitate veniturile folosite de Putin pentru a-si finanta razboiul din Ucraina. Comisia urmareste si o reducere…

- Comisia Europeana a propus miercuri 5 miliarde de euro sub forma de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…