Sume ridicole-acte justificative multe: S-a publicat Hotararea Guvernului privind ajutoarele pentru inundatii. Text integral

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile afectate de inundatii si alte fenomene meteorologice periculoase in cursul anului 2021, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Potrivit acestuia, este vorba de ajutoare de urgenta de cinci milioane de lei…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile afectate de inundatii si alte fenomene meteorologice periculoase in cursul anului 2021, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Potrivit acestuia, este vorba de ajutoare de urgenta de cinci milioane de lei pentru familiile afectate…

- Guvernul discuta, joi, un proiect de hotarare privind acordarea de ajutoare de urgența familiilor afectate de inundații in cursul anului 2021. "Pentru sprijinirea familiilor și persoanelor singure afectate de inundații in cursul anului 2021 se aproba acordarea de ajutoare de urgenta, in limita sumei…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021."Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea acordarii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021. "Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021. "Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii...

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021.