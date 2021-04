Stiri pe aceeasi tema

- Parinții au estimat ca au cheltuit pentru educația copiilor in timpul primului an de școala online 4.200 de lei, cu 1.000 de lei mai mult decat in 2018. Cheltuielile ajung, insa, la aproape 6.800 de lei daca se adauga și rechizitele, arata un sondaj realizat de Salvați Copiii. Citește și: Bill…

- Parintii din Romania estimeaza ca au platit, in medie, in primul an de pandemie, cand scoala s-a derulat preponderent online, mai mult decat in 2018 pentru educatia copiilor. Costul mediu alocat serviciilor de tip Scoala dupa scoala s-a dublat, iar invatamantul derulat online a generat categorii noi…

- Pe imaginile postate pe Facebook de Biserica romano-catolica Adormirea Maicii Domnului din orașul ucrainean Svaliava se vede cun barbatul intra in biserica și merge direct la cutia milei. Pune in buzunar maștile de protecție pe care biserica le pune la dispoziția enoriașilor, apoi iși dezinfecteaza…

- Cel mai mare spital de pediatrie din țara, spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, nu mai are nicio ambulanța complet funcționala. Din cinci ambulanțe vechi, patru urmeaza sa fie casate, iar a cincea, care are in jur de 10 ani, necesita permanent reparații, a declarat pentru Edupedu.ro managerul…

- Asociația Politeia și Best Music lanseaza o tombola caritabila! Pana pe 31 martie oricine face o donație minima de 30 de lei pentru Fondul pentru Solidaritate Politeia poate participa la o tombola cu premii constand in bilete la 14 concerte organizate in perioada aprilie – octombrie 2021! Fii și tu…

- Cumparaturile pentru oferirea unui marțișor sau cadou doamnelor, cu ocazia zilei de 1 martie, continua. In unele cazuri, cei care au confecționat marțișoare deja le-au vandut și nu mai au niciunul pe stoc.

- Peste 2000 de comentarii și 700 de distribuiri a adunat o postare pe pagina de Facebook a Primariei Arad care anunța ca a confiscat suma de 113 lei de la un om al strazii, bani care vor ajunge ”in bugetul orașului”. ”Va rugam sa Nu încurajați cerșetoria! 113 lei au fost confiscați în această seară...…

- In contextul economic actual, generat de pandemia de coronavirus, Guvernul a stabilit, printr-o ordonanța oficializata in ultima zi din anul trecut, o serie de masuri fiscal-bugetare. Printre acestea se numara amanarea datei de la care se aplica taxa pe valoarea adaugata (TVA) de 5% pentru locuințe…