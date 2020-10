Stiri pe aceeasi tema

- In studiul sau anual realizat pe sectorul „Mittelstand”, banca de investitii de stat KfW a estimat ca IMM-urile ar putea pierde aproximativ 3,3% din forta de munca pana la sfarsitul anului, echivalentul a 1,1 milioane de locuri de munca. Exista aproximativ 3,8 milioane de astfel de companii in Germania,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania,168locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Germania – 22 locuri de munca pentru: operator mașini -departamentele de producție și ambalare; – Irlanda – 20 locuri de munca pentru: ambalator manual; – Polonia –…

- Quadroform SRL, parte din holdingul Quadroform GmbH din Germania investește circa 11 milioane de euro într-o linie de producție de uși și ferestre PVC în Parcul Industrial Tetarom III din localitatea Jucu, județul Cluj. …

- Italia, prima țara din Europa lovita de pandemie, unde traiesc și muncesc 1,2 milioane de romani, a intrat in recesiune. Italia nu este singura țara europeana care are probleme economice in urma pandemiei. Romania ar putea gasi o oportunitate in acest context, in sensul de a investi, de a crea facilitați…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 60 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 42 locuri de munca pentru: macelar, lucrator productie/ ambalare; Norvegia – 14 locuri de munca pentru: șef proiect tamplarie, confectioner dale din beton,…

- Autoliv are un plan amplu prin care vrea sa elimine 500 de locuri de munca in Europa, pana la sfarșitul lunii martie 2021, plan ce va include și inchiderea unor uzine. Grupul vrea sa taie 70 de posturi la fabrica din Elmshorn (landul german Schleswig-Holstein), pe care le va transfera 70 de posturi…

- Grupul suedezo-american Autoliv, producator de airbaguri și sisteme de siguranța auto cu vanzari anuale de peste 8,5 miliarde de dolari, va reloca mai multe posturi din Germania in Romania, noteaza profit.ro. Decizia vine la fabrica Autoliv din landul german Schleswig-Holstein, de unde producatorul…