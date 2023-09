Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia NU va mai prelungi contractele de concesiune a terenului pe care sunt amplasate mai bine de 70 de garaje aflate in zona strazilor Arnsberg, Vasile Goldiș, a blocurilor M și Bulevardului Revoluției. Masura vine ca urmare a derularii lucrarilor de mobilitate și a nevoii tot mai mari…

- Violența in spații publice a devenit sport național, iar de cele mai multe ori, urmarile au consecințe fatale. Un conflict recent a avut loc in Navodari, pe strada Promenadei, acolo unde a avut loc un atac spontan. Cum a ajuns un barbat de 59 de ani sa fie la un pas de moarte dupa ce […] The post Barbat,…

- Mai ales pe timp de vara, sunt destul de mulți cei care fie construiesc fie renoveaza locuințe. Doar ca problema apare atunci cand gunoaiele rezultate din demolari sau alte deșeuri constand in resturi de materiale folosite in construcții ajung sa fie aruncate nu trebuie. Un barbat a fost amendat, dupa…

- Un barbat din Alba Iulia a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, in regim de detenție, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, in stare de recidiva postcondamnatorie. In actul de sesizare s-a retinut, in esența, ca in data…

- Un barbat din Alba, batut pentru un loc de parcare: A avut nevoie de peste 60 de zile de ingrijiri medicale Un barbat din Alba, batut pentru un loc de parcare: A avut nevoie de peste 60 de zile de ingrijiri medicale Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la pedeapsa…

- Cel mai scump loc de parcare din municipiul Botoșani. Prima licitație din acest an Municipalitatea botoșaneana a organizat astazi, 20 iunie, prima licitație din acest an pentru rezervarea locurilor noi de parcare și locurilor pentru care nu s-a platit taxa de rezervare pe 2023. La licitație s-au inscris…

- Un barbat de 36 de ani și fiul sau de 10 ani au fost accidentați in aceasta seara de un tren de persoane in județul Mehedinți, informeaza Rador.Cei doi se deplasau intr-o zona periculoasa in apropierea caii ferate București - Timișoara. Ambii au fost transportați la Spitalul Județean din Drobeta…

- Un accident feroviar foarte grav s-a produs in tunelul Coramnic, pe raza municipiului Orșova. Doua persoane au fost acroșate de un tren in tunel: un barbat și baiatul sau de 9 ani.Cei doi se intorceau de la pescuit și s-au adapostit in tunelul feroviar din cauza ploii torențiale din ultimele ore. Ei…