Cuza și un exemplu de demnitate care străbate veacurile

Cand am trecut ieri pe la Palatul Dolmabahce din Istanbul, mi-a venit in minte, dincolo de frumusetea incontestabila a locului, exemplul fabulos de demnitate al lui Alexandru Ioan Cuza care, aflat in vizita aici la sultanul Abdulaziz a ramas in istorie cu o replica celebra. Stim anecdota… [citeste mai departe]