- Rusii care fug de mobilizarea lui Vladimir Putin in Razboiul din Ucraina cu orice pret, in timp ce Moscova se pregateste sa le inchida frontiera, platesc pana la 28.000 de euro pentru un loc intr-un avion privat, iar unii incearca sa inchirieze avioane private cu opt locuri, cu preturi cuprinse intre…

- Destinațiile sunt țari care ii primesc fara viza, precum Armenia, Turcia sau Emiratele Arabe Unite, unde se grabesc sa ajunga, inainte ca regimul de la Kremlin sa decida inchiderea frontierelor pentru barbații considerați apți pentru mobilizarea parțiala, relateaza The Guardian.Rușii bogați platesc…

- Autoritatile ruse au recunoscut sambata ca se confrunta cu un aflux ”important” de masini care incearca sa ajunga in Georgia, pe fondul mobilizarii anuntate de Vladimir Putin , informeaza News.ro , care preia AFP. Aproximativ 2.300 de vehicule se aflau doar la un singur punct de trecere a frontierei.…

- Cehia a anuntat ca nu le va elibera vize umanitare rusilor care fug din Rusia pentru a evita mobilizarea anuntata de Vladimir Putin in razboiul rus din Ucraina, insa Germania a anunat ca este pregatita sa-i primeasca, relateaza AFP, conform news.ro. ”Inteleg ca rusii fug din cauza deciziilor tot mai…

- Dupa anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea militara, frontierele Rusiei s-au aglomerat de ruși care incercau sa fuga din țara. A fost haos și la frontierele terestre, dar și pe aeroporturi. Un aeroport din Moscova era plin de barbați care voiau sa plece din Rusia, așa cum se vede in pozele…