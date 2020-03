Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane a luat foc in mers la intrarea in localitatea ieșeana Lețcani. Pasagerii au ieșit singuri din mașina, iar flacarile au fost stinse de pompieri, anunța MEDIAFAX.Microbuzul a luat foc in mers, in Lețcani, comuna aflata la intrarea in municipiul Iași. Citește…

- Premierul in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu, a acuzat miercuri coalitia Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, ca incearca "sa submineze democratia" prin initiativa legislativa care vizeaza blocarea tentativei sale de forma un nou guvern, anunța MEDIAFAX.Liderul aliantei…

- Thiago Messi ar putea deveni noua perla de pe Camp Nou. Fiul capitanului Barcelonei, in varsta de 7 ani, joaca la echipa Escola Sergio din cadrul Academiei blaugrana, formatia sub 8 ani, scrie Marca, potrivit MEDIAFAX.Thiago poarta tricoul cu numarul 10, iar la ultima sa aparitie a demonstrat…

- Activista Greta Thunberg a criticat planul Comisiei Europene de atingere a neutralitatii climatice europene in 2050. Ea spune ca „Planul Verde” propus de CE da lumii sub 50% șanse de a limita incalzirea globala, scrie Euronews, potrivit MEDIAFAX.Adolescenta suedeza a mers la Bruxelles, in…

- In SICAP a fost publicata procedura de achiziție publica in vederea atribuirii contractului pentru proiectarea și execuția lotului 4 din sectorul Centura de Nord, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa, anunța MEDIAFAX.„Proiectare…

- Un profesor din Maramureș este acuzat ca a lovit la ore un elev de clasa a 8-a. Polițiștii i-au facut dosar penal, iar Inspectoratul Școlar anunța ca face cercetari.Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca incidentul a avut loc la Școala Gimnaziala din comuna Vișeu de Jos, unde un…

- O mama din Oradea a fost sfatuita de parinții colegilor de clasa ai fiicei sale sa iși mute copilul in alta clasa pe motiv ca a refuzat sa dea bani pentru cadoul invațatoarei, pentru achiziționarea unor perdele și a unui alfabetar, anunța MEDIAFAX.Mihaela Ichim, o mama din Oradea, a postat…