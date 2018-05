Nunta prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle de sambata a costat circa 32 de milioane de lire sterline! Mai mult cu circa 12 milioane decat cea a Ducelui și Ducesei de Cambridge din 2011, estimata la 20 de milioane de dolari, relateaza The Sun. Experții de la firma de planificare a nunților Bridebook estimeaza […] The post Suma uriașa pe care au caștigat-o dupa nunta Prințul Harry și soția lui, Meghan appeared first on Cancan.ro .