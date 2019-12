Stiri pe aceeasi tema

- Cițu: Deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi la dobanzi in scadere. Intram in 2020 cu buget și fara masurile din OUG 114 Romania intra in anul 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor introduse prin OUG 114, iar deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere,…

- Romania intra in anul 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor introduse prin OUG 114, iar deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere, a scris, marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a adaugat ca "urmeaza lucruri bune…

- Cițu: Deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere. Intram in 2020 cu buget și fara masurile din OUG 114 Romania intra in anul 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor introduse prin OUG 114, iar deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi…

- Sarbatorile de iarna au o insemnatate aparte pentru AndreeaMarin, a carei zi de naștere este cu doar cateva zile inainte de Craciun. Pe 22 decembrie, fosta prezentatoare TV a avut alaturi persoanele dragi, atat dinpartea ei, cat și din partea iubitului, Adrian Brancoveanu.De ziua ei, Andreea Marin…

- Numarul romanilor care aleg sa faca cumparaturi de Black Friday este in creștere, cu o rata de conversie din intenție in achiziție in online cu 22% mai mare, comparativ cu anul 2017, arata un studiu realizat de Starcom in parteneriat cu agenția de cercetare, Kantar TNS. In ceea ce privește gradul de…

- Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale a anuntat ca va merge prin tara si va dialoga cu cu cetatenii, cu jurnalistii si cu societatea civila. "Dragi romani, Impreuna am reusit sa tinem piept PSD, partidul care a asaltat toate institutiile statului. Si doar impreuna vom reusi sa castigam definitiv…

- Bonami, magazinul online care comercializeaza produse din zona home & deco si mobilier, aniverseaza 3 ani de prezenta pe piata din Romania. Cu peste 1 milion de utilizatori inregistrati, compania a crescut local cu 60% in 2019. Pentru anul urmator, Bonami asteapta o cifra de afaceri de 10…