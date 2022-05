Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au gasit in casa lui Igor Dodon aproximativ jumatate de milion de lei și zeci de mii de euro, in cadrul acțiunilor de urmarire penala care se desfașoara in privința fostului președinte al Republicii Moldova, potrivit deschide.md.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui rus Vladimir Putin, a transmis, marți, ca reținerea lui Igor Dodon este o chestiune care privește Republica Moldova, dar ca este alarmanta „persecuția” susținatorilor unei cooperari cu Federația Rusa, informeaza TASS, citat de Hotnews.ro.„In primul…

- UPDATE – Procurori anticoruptie, ofiteri ai Centrului National Anticoruptie (CNA) si ai Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Republica Moldova au intreprins marti dimineata perchezitii la domiciliul fostului presedinte Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau. Potrivit unor surse ale Deschide.md,…

- Oamenii legii au efectuat perchezitii, marti dimineata, la domiciliul fostului presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Actiuni similare s-au desfasurat si la alte imobile detinute prin persoane interpuse. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre procurorul Mariana Cherpec, responsabila…

- Președintele de onoare al PSRM și fostul președinte al R.Moldova, Igor Dodon, a fost reținut pentru 72 de ore. Totodata, a fost reținut și cumnatul socialistului, Petru Merineanu, transmite deschide.md. {{617819}}In aceasta dimineața, oamenii legii au efectuat percheziții pe mai multe adrese, inclusiv…

- Procurorii anticorupție, in comun cu ofițerii CNA și SIS efectueaza percheziții acasa la fostul președinte al țarii Igor Dodon. Acasa la fostul șef de stat a venit și avocatul acestuia, Maxim Lebedinschi.

- Procurorii anticorupție, in comun cu ofițerii SIS și CNA fac percheziții la domiciliul fostului președinte al Republicii Moldova și președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, transmite TVR Moldova.

- Procurorii in comun cu CNA și SIS au descins astazi dimineața cu percheziții la domiciliul fostului șef de stat, Igor Dodon. Acesta este vizat in dosarul „kuliok”, informeaza Unimedia.info. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…