Romania a obținut o calificare istorica in optimile de finala ale EURO 2024, terminand prima in grupa sa, chiar și dupa egalul 1-1 cu Slovacia. Performanțele echipei au adus beneficii financiare semnificative pentru Federația Romana de Fotbal (FRF), care va incasa o suma considerabila de la UEFA. Performanța echipei naționale in grupa de la EURO 2024 Cu un total de 4 puncte acumulate, Romania a terminat pe primul loc in grupa. Echipa a inceput turneul cu o victorie rasunatoare, 3-0 impotriva Ucrainei , dar a suferit o infrangere de 0-2 in fața Belgiei. In ultimul meci, un egal 1-1 cu Slovacia…