- Situatia sanitara din Spania s-a inrautatit semnificativ in ultimele zile, prin cresterea exponentiala a numarului de contaminari cu COVID-19 printre tineri, iar aceasta inmultire forteaza autoritatile sa ia in considerare o inasprire a masurilor intr-un moment in care vaccinarea accelereaza, relateaza…

- In curind vor fi achitate datoriile salariale fața de angajații Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova”. Acest lucru a fost relatat pentru Newsmaker.md de catre noul șef al CFM Oleg Tofilat care anterior a ocupat funcția de consilier al Premierului in domeniul transporturilor, precum și de…

- CHIȘINAU, 3 iun - Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a descins astazi, 3 iunie, la Intreprinderea de Stat „Calea Ferata din Moldova”. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de purtatorul de cuvant al PCCOCS, Emil Gaitur. „PCCOCS…

- Consilierul prim-ministrului in domeniul transporturilor si infrastructurii, Oleg Tofilat, a fost desemnat invingator al concursului pentru ocuparea functiei vacante de administrator al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova”, transmite IPN cu referire la Agentiei Proprietati Publice.

- Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție...

- CHIȘINAU, 1 mai – Sputnik. "Felicitari, dragi concetațeni, cu ocazia Zilei de 1 Mai! Sa va fie primavara plina de bucurie, fericire și optimism, iar casa – de ințelegere și dragoste. Va doresc pace, sanatate și bunastare!", a scris ea pe pagina sa de Facebook. © Sputnik / Mihai CarausSandu…

- Presedintele Maia Sandu a prezidat marti, 27 aprilie, sedinta Consiliului Suprem de Securitate, unde s-au discutat problemele de la Calea Ferata a Moldovei. Seful statului a cerut demisia sefului CFM, Adrian Onceanu. Potrivit Maiei Sandu, coruptia si administrarea defectuoasa a intreprinderii sunt cauza…

- Situația de la Calea Ferata a Moldovei nu s-a schimbat deloc. In pofida protestelor de acum o luna și a solicitarilor repetate ale angajaților de a le fi achitate salariile, autoritațile string din umeri. Angajații intreprinderii Calea Ferata din Moldova (CFM) din mai multe raioane au organizat și astazi…