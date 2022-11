”Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2022, situatia cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezinta astfel: numar total societati care au depus cereri: 83 numar total cereri depuse: 729 numar total cereri aprobate, clienti casnici: 177 numar total cereri aprobate, clienti noncasnici: 277 numar total cereri aprobate, clienti casnici si noncasnici:…