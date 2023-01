Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Ordonanța de urgența care pune in aplicare in Romania Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgența pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie. Principalul obiectiv al aplicarii acestor reglementari este asigurarea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care modifica ordonanța de urgența privind energie. Potrivit noii legi, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023, 1,3 lei/kWh va fi plafonul de pret pentru toti consumatorii, indiferent de consum. Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare, in conformitate cu OUG 27/2022, o suma de peste 7,7 miliarde lei, conform unui comunicat de presa. Pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, un numar total de 87 de societati au depus 730 de cereri,…

- Ministerul Energiei propune eliminarea declarației pe propria raspundere pentru tarife plafonate.Proiectul de OUG publicat de minister elimina obligația clienților casnici care au locuri de consum la domiciliu și la reședința de a depune declarații privind locul de consum la care beneficiaza de preț…

- Ca urmare a noilor modificari legislative instituite prin Legea nr. 357/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare, in conformitate cu OUG 27/2022, o suma de peste 7,6 miliarde lei, conform unui comunicat. In conformitate cu prevederile actului normativ mentionat, pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, un…

- ANRE a decontat peste 6,7 miliarde de lei din aprilie și pana in prezent pentru facturile la gaze și electricitate ale romanilor. Este vorba despre prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 27/2022, situația cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezinta astfel: numar total…

- ”Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2022, situatia cererilor…