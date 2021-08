Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara, conform proiectului publicat vineri seara pe site-ul MF. Astfel, pentru Ministerul…

- Ministerul Finanțelor condus interimar de premierul Florin Cițu a pus vineri seara, in dezbatere publica, proiectul rectificarii bugetului de stat. Au fost suplimentate creditele bugetare astfel:  Ministerul Sanatații: +3.721,3 milioane lei, din care 1.910,0 milioane lei pentru achiziția…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca suma care va fi alocata suplimentar Ministerului Transporturilor este de aproximativ 625 de milioane de lei. Anterior erau prevazute 322 milioane. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta sociala si acolo vom suplimenta…

- Presedinta Senatului Anca Dragu a afirmat ca este posibil ca la rectificarea bugetara sa fie alocat un miliard de lei peste cele 300 milioane lei anuntate deja pentru Ministerul Transporturilor. Ea a oferit exemplul Senatului, care a renuntat la 4 milioane lei, bani pe care nu i-a consumat forul…

- „Da, e adevarat ca vom continua discutiile marti pe rectificarea bugetara. Rectificarea bugetara este o ecuatie cu multe variabile si cu multe necunoscute. Cred ca trebuie sa tinem cont de responsabilitatea fiscal-bugetara, avem o suma la dispozitie, de prioritatile de dezvoltare si de angajamentele…

- Premierul Florin Citu a motivat propunerea sub solicitari in cazul unor ministere printr-o execuție bugetara slaba a acestora. El a mai spus ca exista ministere unde exista proiecte cu executie zero si va prezenta aceste date in raportul semestrial. „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea…

- Cele mai multe fonduri suplimentare le va primi Ministerul Sanatatii, peste 3,5 miliarde de lei, urmat de ministerele Finanțelor și Dezvoltarii. In schimb, Ministerul Muncii va pierde 2,7 miliarde de lei, potrivit draftului proiectului de rectificare, citat Hotnews și news.ro.Rectificarea bugetara ar…

