- Manchester United a primit unda verde din partea „inchizatorului” uruguayan Manuel Ugarte, 23 de ani, in privința unui transfer in aceasta vara. Ramane ca englezii și PSG sa se ințeleaga asupra sumei de transfer sau imprumutului. Mijlocaș defensiv, Manuel Ugarte a ajuns la PSG in urma cu un an, in iulie…

- Leny Yoro, de la Lille, a devenit cel mai scump transfer al acestei veri, pana acum. Aparatorul a semnat cu Manchester United un contract pe 5 ani. Manchester United mizeaza pe tinerețe in defensiva. ...

- Leny Yoro, fundașul de 18 ani al celor de la Lille, este foarte aproape sa semneze cu Manchester United, deși in cursa pentru el a fost și campioana Europei, Real Madrid. Presa iberica susține ca fundașul central de 18 ani a fost forțat sa accepte oferta mult mai mare a celor de la Manchester United,…

- Manchester United se apropie de semnarea unui contract de transfer cu tanarul jucator Leny Yoro. Jucatorul lui Lille a zburat miercuri in Anglia pentru o examinare medicala. Man United lupta cu Real Madrid pentru a-și asigura semnatura francezului, potrivit mediafax.

- Leny Yoro (18 ani), un talentat fundaș central francez disputat de Real Madrid și Manchester United, pare ca va ajunge pe „Old Trafford”, Lille acceptand oferta „diavolilor roșii”. Leny Yoro este unul dintre cei mai promițatori fundași din fotbalul european. La numai 18 ani, francezul are deja doua…

- Riccardo Calafiori (22 de ani), fundașul italian care avea un singur meci integral la naționala, va pleca de la Bologna la Arsenal. Cele doua cluburi s-au ințeles pentru 53 de milioane de euro, inclusiv bonusuri. Revelația sezonului trecut din Serie A face profit de 22 de milioane, 50% din totalul banilor…

- In semifinala de Champions League cu Borussia Dortmund, PSG a aliniat cel mai tanar prim 11 dintr-o semifinala de Champions League din ultimii 15 ani, cu o medie de varsta de 24 ani și 157 zile. In sezonul 2008-2009 al celei mai tari competiții inter-cluburi din lume, Arsenal a folosit o echipa de start…

- Real Madrid l-a fixat pe Leny Yoro (18 ani), puștiul-minune al lui Lille, in fruntea listei de transferuri de vara pentru postul de fundaș central. In contextul in care Nacho (34 de ani), capitanul echipei, a anunțat ca pleaca de pe Santiago Bernabeu, in calitate de jucator liber de contract la finalul…