Sumă record destinată împăduririlor. Cum se poate beneficia de ajutorul de stat Nu mai puțin de 500 de milioane de lei pune la bataie Guvernul pentru un program de impaduriri ce se va desfașura pe durata a patru ani. Proiectul intra in vigoare de astazi și se refera atat la persoane fizice sau juridice cat și la autoritați locale. Ministerul Mediului a publica astazi Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții in noi suprafețe ocupate de paduri”, in valoare totala estimata de jumatate de miliard de lei. Beneficiar al schemei poate fi orice deținator public și privat de teren pretabil pentru impadurire, indiferent de marime, precum și formele asociative ale acestora.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

