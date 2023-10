Stiri pe aceeasi tema

- Suma maxima de bani care poate fi pastrata in ”casa”, de la 1 noiembrie. Masura importanta pentru firme in ordonanța austeritații Suma maxima de bani care poate fi pastrata in ”casa: Ordonanța austeritații a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, iar de saptamana viitoare, vor intra in vigoare…

- Magistrații CCR vor analiza actul normativ și se vor pronunța cu privire la aspectele de neconstituționalitate. Parlamentarii USR și ai partidului Forța Dreptei, dar și doi deputați PNL au depus o sesizare cu privire la aspectele de neconstituționalitate ale proiectului. Anunțul cu privire la sesizarea…

- Prin proiectul adoptat luni, Parlamentul se afla la a patra incercare de reformare a pensiilor speciale in ultimii patru ani, de aceasta data fiind facuți pași prudenți, fara prevederi radicale care ar putea starni mari nemulțumiri in randul beneficiarilor

- Noile reguli prevad ca plecarea in viața de apoi impreuna cu un prieten patruped va deveni posibila, daca proprietarul animalului iși exprima o astfel de dorința in timpul vieții, potrivit Rador . Daca animalul de companie moare dupa proprietar, mormantul va putea fi deschis pentru a pune ramașițele…

- Guvernul are in plan o rectificare bugetara dupa ce intra in vigoare Legea cu noile masuri fiscale, a transmis ministrul Finantelor pentru Profit.ro. Rectificarea bugetara ar fi prima din acest an, o situatie neobisnuita, practica fiind de doua rectificari pe an, una in vara si alta in toamna, conform…

- Tichete de masa: Guvernul s-a razgandit și nu va permite plata cash. Cum vor fi acordate și ce valoare vor avea de la 1 ianuarie Guvernul s-a razgandit și nu va mai permite acordarea voucherelor sau tichetelor de masa cash ci doar pe card. Legea pusa in dezbatere, mai cunoscuta drept ”ordonanța austeritații”,…

- Noile masuri fiscale avute in vedere de Guvern prevad o serie de modificari importante, printre care și cea cu privire la termenul in care pot fi platite la jumatate amenzile. Astfel, conform noilor prevederi avute in vedere de Guvern, aceasta posibilitate dispare pur și simplu pentru anumiți contribuabili,…

- Avem o prima varianta a documentului austeritatii: impozit de 3% pentru unele microintreprinderi, impozit pe deținerea mai multor proprietați imobiliare, iar scutirea pentru IT-iști se aplica doar de la un prag de venituri