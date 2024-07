Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele cinci luni din acest an, au insumat 4,455 milioane persoane, in crestere cu 2,5% fata de perioada similar din anul 2023. 18,4% din total sunt turisti straini, cei mai multi veniti din…

- Era scump, dar acum e si mai scump. Turistii care ajung pe litoralul romanesc intervievati de televiziuni sunt aproape socati. „Noi suntem patru persoane si dam undeva la masa 300 de lei si la impinge tava, la restaurant, mult mai mult. Am dat 4.000 pe doua camere, cu mic dejun inclus”, a spus un turist.…

- Pentru pasionații de gradinarit, a scapa de furnici nu mai este o noutate. Dar, cu toate astea, fiecare maia re de invațat cate ceva. Cel mai recent truc ne invața ce se intampla dupa ce pui frunze de menta și busuioc prin casa, iar cei care l-au testat deja spun ca e trucul verii 2024. […] The post…

- Dupa cea mai lunga minivacanța din acest an, cea de Paște, romanii vor beneficia in zilele urmatoare de o nou perioada de libere, cu ocazia Rusaliilor. In acest context, touroperatorii de pe litoralul romanesc anunța ocuparea hotelurilor in proporție de 85%, dar și prețurile sunt pe masura. Astfel,…

- 224 de campinguri din Romania au inregistrat 121.926 de innoptari, din care 108.802 ale turiștilor romani și 12.124 ale turiștilor straini, potrivit unei agenții specializate in evenimente outdoor

- Dupa ce a fugit din Romania, Radu Mazare a ales ca destinație Madagascar, acolo unde s-a cazat la hotelul Mantasalay, un complex de lux unde fostul primar al Constanței este acționar. Cat costa sa te cazezi la hotelul lui Mazare din Madagascar Mantasalay Resort este un complex de patru stele situat…

- Hotelierii s-au pregatit si si-au actualizat tarifele pentru „Litoralul pentru toti”. In 2024, programul se desfasoara in perioada 31 mai – 20 iunie. In acest interval, prețurile pentru o noapte de cazare in stațiunile de la Marea Neagra vor fi cu pana la 70% mai mici decat cele din varful sezonului…

- Momente tensionate pentru Chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner in episodul cu numarul 24 al sezonului 13 Chefi la cuțite. Ultimul battle a trimis o echipa direct in semifinala. Despre cine este vorba! Nici lor nu le-a venit sa creada!