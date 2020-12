Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul lui Michael Jackson Neverland a fost vandut pentru suma de 22 de milioane de dolari, cu mult mai putin decat pretul cerut de 100 de milioane de dolari, miliardarului investitor Ron Burkle, intr-o tranzactie descrisa de agentul imobiliar din Los Angeles drept „un chilipir”, scrie The Guardian.

- Ryan Kaji, un copil de 9 ani din Texas, a devenit cel mai bine platit YouTuber din lume al acestui an, dupa ce a caștigat aproape 30 de milioane de dolari doar in 2020. Este al treilea an consecutiv cand baiatul reușește aceasta performanța, informeaza The Guardian, citat de digi24.

- Celine Dion a pierdut disputa legala in valoare de 13 milioane de dolari cu fostul impresar pe care l-a acuzat ca a fost platit prea mult pentru o negociere de 489 de milioane de dolari pe care a facut-o in numele ei in 2017, potrivit The Guardian., potrivit news.ro.In cazul deschis la Comisia pentru…

- Actrita Reese Witherspoon a vandut pentru mai mult de 6 milioane de dolari casa de vacanta din Malibu (California) cumparata in urma cu un an, potrivit Variety, potrivit news.ro.Dupa sase luni de cand, impreuna cu sotul ei, Jim Toth, a cumparat o vila in Pacific Palisades (Los Angeles) cu…

- Ellen DeGeneres si Portia de Rossi au vandut o proprietate din Montecito (California) pentru 33 de milioane de dolari, potrivit Variety, dupa mai putin de o luna de cand au scos-o la vanzare la un pret cu 7 milioane de dolari mai mare, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV DOSAR Peste 20 de intalniri…

- Proprietatea cu vedere la ocean are o suprafata de patru hectare si cuprinde mai multe structuri, care insumeaza aproximativ 3.300 de metri patrati, curte cu terasa si piscina. Cele doua au cumparat-o in 2019 pentru 27 de milioane de dolari, potrivit Variety. Ele au extins complexul, cumparand o proprietate…