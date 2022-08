Suma impresionanta pentru funeraliile de stat ale fostului premier nipon Shinzo Abe, impuscat in timp ce sustinea un discurs

Stiri pe aceeasi tema

- Un martor ocular surprinde momentul in care fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe este impușcat in timp ce susține un discurs de campanie in orașul Nara, in vestul țarii. Cel mai longeviv lider al Japoniei a murit vineri, la cateva ore dupa ce a fost impușcat, șocand o țara in care violența politica…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit, transmite vineri Reuters, care citeaza postul public nipon NHK. Abe, in varsta de 67 de ani, sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul Japoniei, cand a fost impuscat de un atacator. (Agerpres) Fostul premier…

- Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost impușcat, in aceasta dimineața, in timp ce susținea un discurs la un miting electoral, in orașul Nala. Momentul a fost surprins de televiziunea de stat. Potrivit CNN, Shinzo Abe a fost transportat la spital in stare critica.Polițiștii au arestat un barbat…

- Fostul premier al Japoniei, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat de doua ori in timp ce ținea un discurs in orașul Nara. Shinzo Abe a fost transportat de urgența la spital, iar medicii fac mari eforturi pentru a-i salva viața, pentru ca se afla intr-o stare critica, mai ales pentru ca a suferit…

- E alerta in Japonia, dupa ce fostul prim-ministru al Japoniei a fost impușcat in piept, in timp ce susținea un discurs. Shinzo Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat din spate, in mijlocul speach-ului pe care il ținea in orașul Nara, vineri, 8 iulie. Care este starea de sanatate a niponului. Fostul…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost ranit grav, dupa ce a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l-a atins in spate, facandu-l sa cada la pamant. Reuters relateaza, citand TBS Television,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost impuscat in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost tinta unui atac armat, iar agentia de presa Kyodo si postul national…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest), vineri, si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…