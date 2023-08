Stiri pe aceeasi tema

- Fricile apocaliptice prind contur - microcipuri sub piele pentru `a ușura unele aspecte ale vieții`Nume: Mattia Coffetti. Varsta: 35 de ani. Reședința: Rodengo Saiano (Brescia). Profesie: informatician. Semne distinctive: are cinci microcipuri implantate sub piele, primul și singurul caz de acest…

- Vedetele din Romania iși fac vacanțele in cele patru zari in aceasta vara, iar Delia a ales sa se relaxeze inr-un hotel dintr-o zona montana din Italia. Cat a platit Delia pe o noapte de cazare la hotelul de lux din Italia. Suma este aiuritoare. Delia, vacanța intr-un hotel de lux din Italia. Cat costa…

- Discuțiile vis-a-vis de vacanțele din Grecia versus vacanțele din Romania sunt tot mai aprinse pe grupurile de turiști. In ultimi ani, tot mai mulți romani prefera sa-și petreaca zilele libere in țara elena. Motivul: prețurile mai mici. Un roman a facut o postare pe un grup de vacanțe, despre cat a…

- 19 romani ar fi luat țeapa in Italia. Au plecat cu buzunarele goale dupa aproape 4 luni de munca, Ei ar fi prestat serviciile, insa patronul a refuzat sa ii plateasca. Au fost nevoiți sa se imprumute de bani pentru a ajune in Romania! Florin este unul dintre cei care au fost inșelați. Barbatul și-a…

- Frații Paval, noii proprietari ai celebrului Grand Hotel din Gardone, de pe malul lacului Garda din Italia, unde au stat de-a lungul vremii oameni politici, laureați Nobel și mari vedete ale muzicii, teatrului și dansului, vor investi 45 de milioane de euro in renovarea și restaurarea hotelului.

- In timp ce mulți milionari de la noi au hoteluri pe litoralul romanesc, frații Paval, proprietarii Dedeman, au ieșit in afara granițelor și au cumparat in urma cu o luna un hotel cu istorie de pe malul lacului Garda din Italia, noteaza economica.net. Construit in stil clasic, Grand Hotel este renumit…

- Smiley și Gina Pistol, imagini inedite din luna de miere. Cat costa o noapte de cazare la hotelul de cinci stele Continue reading Smiley și Gina Pistol, imagini inedite din luna de miere. Cat costa o noapte de cazare la hotelul de cinci stele at Tabu.

- Regele Charles al III-lea viziteaza Romania in perioada 2 - 6 iunie, monarhul marturisind ca in țara noastra „s-a simțit intotdeauna acasa”. Se pare ca acesta iși petrece cea mai mare parte a vizitei private in Valea Zalanului, acolo unde deține o Casa de Oaspeți.