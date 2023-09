Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile din prima liga engleza de fotbal au cheltuit aproape doua miliarde de lire sterline in aceasta vara pe transferuri, cand a mai ramas o saptamana din perioada de mercato, transmite DPA.Datele financiare publicate de firma Deloitte au aratat ca pana vineri la pranz cluburile din Premier League…

- Cluburile din Arabia Saudita au platit aproape 800 de milioane pentru achiziția de vedete din Europa plus 1,7 miliarde pentru salariile uriașe ale acestora. Al Hilal nu e intrecuta decat de Chelsea in lume in acest mercato, deschis inca doua saptamani in Roshn Pro League. Odata cu mutarea lui Otavio…

- Cluburile de varf din Arabia Saudita au reușit o campanie de transferuri spectaculoasa, cu nume precum Karim Benzema, Neymar și Sadio Mane, dar ambițiile saudiților nu se opresc aici # La Riad a fost formulat un plan care ar permite campioanei din Arabia Saudita sa participe in Champions League, competiție…

- Astfel, 5,9 milioane de abonati noi a avut Netflix in al doilea trimestru al acestui an, ceea ce reprezinta o crestere anuala cu 8% si peste estimarile care vorbeau de 1,9 milioane de abonati noi. In mesajul catre investitori, compania se lauda ca taxa de sharing nu a dus la un val de dezabonari, asa…

- FIFA anunta ca 440 de cluburi din intreaga lume vor incasa in total 209 milioane de dolari pentru ca au avut jucatori la Cupa Mondiala din Qatar.La competitie au participat 837 de fotbalisti din 51 de federatii, conform News.ro. CITESTE SI Fondul suveran din Arabia Saudita vrea sa mai cumpere…

- Echipele din Arabia Saudita au inceput sa transfere cei mai in forma jucatori din Europa, iar Karim Benzema, N'Golo Kante sau Roberto Firmino sunt doar cațiva dintre jucatorii care au semnat in aceasta vara cu formații din zona araba.

- Cluburile din Arabia Saudita negociaza cu stoperul Kalidou Koulibaly (31 de ani), mijlocașul Ruben Neves (26) și extrema dreapta Hakim Ziyech (30), in timp ce N'Golo Kante (32) a semnat deja cu Al Ittihad, acolo unde va fi coleg cu Karim Benzema. Echipele saudite continua seria transferurilor impresionante…

- Echipele din „Saudi Pro League” au ambiții mari și „vaneaza” numeroși „veterani” de lux din fotbalul european, pe care-i ademenesc cu sume impresionante. Cristiano Ronaldo (38 de ani), Karim Benzema (35) și N'Golo Kante (32) reprezinta doar inceputul. Cristiano Ronaldo este primul jucator de mare calibru…