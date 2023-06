Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, in valoare de peste 50 de milioane de lei (peste 10,10 milioane de euro), a fost castigat duminica cu un bilet jucat in Sectorul 6 din Bucuresti, anunța Loteria Romana. Biletul a costat 469,50 de lei. „Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema […] The post Suma fabuloasa caștigata la Loto 6/49 cu un bilet jucat in București. Este cel mai mare premiu din istoria jocului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .