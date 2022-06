Sumă echivalentă cu trei salarii minime pentru unii tineri români: Cine ar putea beneficia de bani Suma echivalenta cu trei salarii minime pentru unii tineri romani: Cine ar putea beneficia de bani Suma echivalenta cu trei salarii minime pentru unii tineri romani: Cine ar putea beneficia de bani Unii tineri romani pot sa primeasca o indemnizație echivalenta cu trei salarii minime, in anumite condiții, potrivit unei inițiative legislative care a fost inaintata la Senat. Este vorba despre acei tineri care dintr-un motiv sau altul au fost puși […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

