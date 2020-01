Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a anunțat ca va dona jumatate de milion de dolari pentru susținerea pompierilor și a asociațiilor pentru protecția animalelor afectate de incendiile din Australia, informeaza Hotnews."Ma doare inima cand vad cat de devastatoare sunt incendiile de vegetație pentru…

- Cel putin un miliard de animale ar fi pierit pe teritoriul Australiei de la debutul sezonului de incendii de vegetatie, in luna septembrie, conform estimarilor unui ecolog, citat miercuri de agentia DPA. Profesor Chris Dickman si-a revizuit estimarile anterioare privind numarul de vietuitoare care si-au…

- Incendiile din Australia par scapate de sub control. Doua persoane au murit in sudul țarii, intr-un loc de vacanța, ridicand la 23 numarul victimelor. In multe regiuni, cerul este roșu, iar fumul a ajuns la mii de kilometri distanța.

- Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanța din apropiere de coasta, doua persoane au murit. Astfel, in aceasta saptamana, la nivel national, numarul victimelor a crescut la 12. De asemenea, in statul Victoria 21 de persoane sunt in continuare disparute, in scadere de…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și șeful executivului au criticat joi „tacerea președintelui francez Emmanuel Macron” cu privire la incendiile violente care fac ravagii în sud-estul Australiei, relateaza AFP.Onyx Lorenzoni, șeful de cabinet al lui Jair Bolsonaro, o funcție…

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmand miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, in timp ce inca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita in viata, transmite Reuters. Numeroase vase…

- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…