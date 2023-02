Stiri pe aceeasi tema

- In urma cutremurelor devastatoare care au lovit Turcia in aceasta luna, in urma carora peste 34.000 de oameni au murit in aceasta tara si in Siria, o delegatie a Farului Constanta, formata din actionarul majoritar Gheorghe Hagi si din presedintele Gheorghe Popescu, a fost, astazi, la Ambasada Turciei…

- UEFA a confirmat luni ca se va tine un minut de reculegere la toate meciurile ce se vor disputa sub egida sa in aceasta saptamana, in semn de respect pentru victimele cutremurelor care au afectat saptamana trecuta Turcia si Siria, scrie DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bilantul provizoriu al victimelor cutremurelor care au lovit luni Turcia si Siria a ajuns la 33.179 de morti, a anuntat duminica Organizatia Natiunilor Unite (ONU), care estimeaza ca de fapt peste 50.000 de persoane si-au pierdut viata in urma seismelor, cel mai puternic avand magnitudinea de 7,8 grade,…

- Premier League a anuntat, vineri, ca doneaza un milion de lire sterline victimelor cutremurelor devastatoare de la inceputul saptamanii, din Turcia si Siria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Regele Charles III a transmis, marti, un mesaj in urma cutremurelor din Turcia, in care s-a declarat socat si profund intristat. "Gandurile si rugaciunile noastre speciale se indreapta catre toti cei care au fost afectati de acest dezastru natural ingrozitor", a transmis regele, alaturi de condoleante…

- Misiunile internationale de salvare se grabesc sa ajunga in Turcia si Siria dupa ce unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit regiunea in ultimul secol a facut peste 4.800 de morti, mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane sunt blocate sub daramaturi, potrivit celui mai…

- Echipele de salvare au lucrat in noaptea de luni spre marți pentru a elibera persoanele prinse sub daramaturile cladirilor din sudul Turciei, in timp ce bilanțul victimelor cutremurului a crescut la aproape 3.000 de morți in Turcia și la cel puțin 1.444 in Siria, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Arena principala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, in aceasta seara, meciul Farul Constanta Universitatea Craiova, din etapa a 24 a a Superligii.Inainte de startul partidei, pe stadion s a tinut un moment de reculegere in memoria victimelor cutremurelor devastatoare din Turcia,…