- Romania a luat decizia de a-și inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Decizia a fost luata azi, in cadrul unei ședințe task-force in care a fost analizata situația generata de razboiul din Ucraina. Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca Romania a inceput procedurile…

- O informație de ultima ora vine de la Palatul Victoria, la incheierea ședinței task-force-ului convocat sambata de catre premierul Nicolae Ciuca, pe tema gestionarii situației „generate de agresiunea militara rusa din Ucraina”. Anunțul a fost facut de catre purtatorul de cuvant al Guvernului Ciuca.…

- Rusia a invadat Ucraina in data de 24 februarie, iar oficialii țarii vecine cu Romania fac tot posibilul pentru a gestiona situația in cele mai bune forme. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat o mobilizare militara generala. Cine sunt cetațenii care nu au voie sa paraseasca statul ucrainean.…

- Romania are suficiente stocuri de gaze in depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Aceasta a fost una dintre concluziile sedintei unui grup de lucru convocat de premierul Nicolae Ciuca, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. Totodata, Guvernul susține ca monitorizeaza și evalueaza intrarile…

- Putin a decis sa invadeze Ucraina. Mesajele de susținere fața de poporul ucrainean curg pe rețelele de socializare, inclusiv din partea autoritaților romane. Jurnaliștii de la CNN vorbesc de explozii in mai multe orașe din Ucraina, dar și de mai mulți raniți. Statele occidentale condamna atacul asupra…

- In contextul escaladarii conflictului dintre Rusia și Ucraina, Ministrul Afacerilor Externe le-a cerut romanilor sa paraseasca țara vecina „cat mai curand” și sa evite sa se deplaseze in zona de est a Ucrainei și Peninsula Crimeea. Totodata, premierul Nicolae Ciuca a vorbit și despre refugiații ucraineni…

- Ce se va intampla in Romania dupa ce separatiștii proruși au deschis focul in Ucraina. Ce anunț a facut de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferința de presa dupa o reuniune cu miniștrii apararii. Tot acesta a spus ca NATO ramane deschisa dialogului cu Rusia, insa aliații trebuie…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…