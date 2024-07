Stiri pe aceeasi tema

- Un politie a fost prins in flagrant in timp ce lua mita pentru a introduce bunuri in arest, a transmis, luni, Serviciul Judetean Anticoruptie Ialomita. „In fapt, agentul de politie din cadrul Centrului de Arest Preventiv al IPJ Ialomita a fost prins in timp ce primea suma de 300 de lei de la un martor…

- Duminica, 14 iulie 2024, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie DGA ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Ialomita, la delegarea si sub coordonarea procurorului specializat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita au organizat o actiune de prindere in flagrant…

- Incidentul a avut loc inainte de anul 2011, iar totul a ieșit la iveala recent, dupa denuntul unui deținut care era incarcerat impreuna cu un barbat care fusese condamnat pe nedrept pentru aceasta fapta.S-a dovedit ca acest deținut nu este, de fapt, cel care a comis crima, motiv pentru care barbatul…

- Un ofițer de poliție de la Biroul de Investigare a Criminalitații Mediului de Afaceri a fost condamnat penal dupa ce a prestat activitați de antreprenor. Ionica Alin Stoica a fost gasit vinovat de comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția,…

- Unul dintre cei mai de temut interlopi, Robert Nica, a fugit din țara. Acesta este cautat de poliție, pentru a fi reținut, insa ar fi fugit in Italia ca sa scape de pedeapsa. Barbatul ar fi luat legatura cu Mircea Nebunu, un alt fugar celebru. Robert Nica fuge de poliție Robert Nica, fost lider al […]…

- Un ucrainean beat a furat tirul unui polonez. Incidentul s-a produs marți, in județul Olt. Polonezul a sunat la Poliție, iar șoferul ucrainean a fost gasit de polițiști pe o strada din orașul Draganești-Olt.

- Sute de ofițeri de poliție cauta mai mulți barbați inarmați care au atacat, marți, o mașina in care se aflau prizonieri, langa Rouen, in Franța. Un condamnat, poreclit „Musca”, a scapat in timpul raidului, potrivit BBC și SkyNews.

- Intr-un nou episod dintr-o poveste ce pare desprinsa din lumea filmelor, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf a facut o plangere la Poliție, declarand ca i s-au furat un Ferrari și o barca in valoare de 400.000 de euro. Incidentul, ce pare sa fi avut loc acum mai multe luni, a fost adus la cunoștința…