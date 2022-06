Suma de bani cu care clubul Dinamo l-a premiat pe David Popovici pentru medaliile de aur la Mondiale

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, 29 iunie, acordarea unui premiu de 500.000 lei, de catre Clubul Sportiv Dinamo, inotatorului David Popovici, dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Budapesta. Aceasta suma se va adauga la acel milion de lei, bani oferiti prin intermediul Ministerului Sportului,…

- Inotatorul David Popovici, dublu campion mondial de seniori, la 100 si 200 m liber, a fost emotionat de primirea facuta la revenirea in tara, duminica seara, la Salonul Oficial al Aeroportului International ''Henri Coanda'' din Otopeni, le-a multumit tuturor romanilor care l-au urmarit la Mondialele…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni, 27 iunie, eliberarea primului numar de inmatriculare verde și a amintit, intr-o postare pe Facebook cine le poate solicita."Acesta este primul numar de inmatriculare verde eliberat.De ce verde? Fiindca poți face diferența! Protejeaza și…

- David Popovici este omul momentului in sportul romanesc, dupa ce a cucerit doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta.La doar 17 ani, el a fost asaltat de oferte din strainatate,in special din SUA, dar a preferat sa ramana in Romania și sa-și continue activitatea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat joi, 23 iunie, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca a identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare a pretului carburantilor, in suma fixa de 50 de bani, care se va aplica direct la pompa.PSD a transmis la scurt timp dupa anuntul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca proaspatul campion mondial David Popovici va fi recompensat pe masura performanțelor de la Budapesta.Conform digisport.ro, lui ii va fi alocata suma de un milion de lei (aproximativ 202.000 de euro) din Fondul de rezerva al Guvernului."Astazi, in…

- David Popovici a obtinut aurul la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, atat in proba de 100 de metri liber, cat si in cea de 200 de metri liber.Conform normelor in vigoare, Ministerul Sportului ii va acorda cite 56.000 de lei pentru fiecare medalie, ceea ce inseamna 112.000 lei,…

- Presedintele american, Joe Biden, care a promis o mai mare transparenta financiara, si sotia sa, Jill Biden, au declarat venituri cu putin peste 600.000 de dolari la administratia fiscala federala pentru 2021, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP.Cuplul prezidential a declarat 610.702 de…