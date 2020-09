Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, doua hotarari privind alocarea din fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului a 20 de milioane de lei unor unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati si a 1,34 miliarde de lei unor unitati administrativ-teritoriale pentru acoperirea nevoilor urgente. "Pentru…

- Executivul a adoptat, joi, o hotarare privind alocarea din fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a 100 de milioane de lei Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC) in vederea constituirii unor stocuri de rezerva de laptopuri, materiale sanitare si dispozitive electronice la nivelul inspectoratelor…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, sustine ca 96% dintre unitatile administrativ- teritoriale din judetul Botosani au fost afectate de seceta din aceasta vara. Potrivit acestuia, doar patru dintre cele 78 de municipii, orase si comune din judet nu au depus la Institutia Prefectului situatiile…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi la Libertatea ca la rectificarea bugetara Guvernul a alocat doua miliarde de lei in fondul de rezerva aflat la dispoziția premierului „ca sa cumpere primari și sa dea contracte grase” in vederea alegerilor parlamentare.„Vad ca premierul…

- Intrebat ca mediator cum va actiona pentru a fi respectate de catre Executiv legile promulgate cu privire la majorarea punctului de pensie cu 40- si dublarea alocatiilor, presedintele a afirmat: "Nimeni nu si-a dorit aceasta pandemie. Absolut nimeni nu cred ca si-a dorit pentru Romania o criza economica.…

- "In rectificare am vazut 2 miliarde de lei pusi in Fondul de Rezerva. Sunt banii de care prim ministru dispune dupa o simpla semnatura de la Ministerul de Finante Domnul Orban a pus doua miliarde de lei pentru PNDL, faimosul program al domnului Dragnea, cu care cumpara primari. S-au mai alocat…

- Conform Romania TV, primarii PSD din judetul PSD au fost convocati de Ludovic Orban la Palatul Victoria pentru a-i convinge sa treaca de partea PNL-ului. Unii dintre edili au refuza sa poarte masca de protectie, in timp ce unii o tineau sub barba, cu toate ca legea prevede faptul ca in spatiile inchise…

- Județul nostru a fost, in luna iunie, sub coduri portocalii și roșii de ploi și inundații. Zeci de localitați au fost afectate. Guvernul a alocat aproape 25 de milioane de lei pentru localitațile afectate. VEZI repartizarea sumelor: Ploi abundente, vanturi puternice, viituri! Județul nostru s-a aflat,…