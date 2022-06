Suma colosală primită de Rusia de la UE. Petrolul, gazele și ipocrizia Occidentului Rusia a obținut venituri de 93 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in primele 100 de zile ale razboiului sau cu Ucraina, cea mai mare parte catre UE, potrivit unui raport al unui centru de cercetare independent publicat luni. Publicarea acestui raport de catre Centrului pentru cercetare in domeniul energiei și aerului […] The post Suma colosala primita de Rusia de la UE. Petrolul, gazele și ipocrizia Occidentului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

