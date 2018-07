Stiri pe aceeasi tema

- Amazon prime video va difuza incepand cu data de 20 iulie documentarul realizat in culisele echipei Frantei, devenita campioana mondiala la fotbal in Rusia, informeaza cotidianul L'Equipe. Ca si in 1998 cu celebrul "Les Yeux dans les Bleus", o echipa de filmare a urmarit in culise…

- Presedintele american, Donald Trump, a felicitat duminica echipa nationala a Frantei pentru castigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar si pe omologul sau, Vladimir Putin, si Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevarat grandios", transmite EFE. "Felicitari Frantei, care…

- Jucatorilor mei vreau sa le spun: mergeti pe teren, jucati fotbal, nu fiti inhibati, fiti voi insiva, a declarat sambata selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, cu o zi inaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. "Acum nu mai exista presiune, iar eu nu voi adauga presiune inainte…

- In viziunea bookmakerilor, Franta este principala favorita la castigarea Cupei Mondiale, cu o cota de 3.05 potrivit Betano si 3.00, conform efortuna.ro. Nationala pregatita de selectionerul Didier Deschamps este urmata de Anglia, cu o cota de 3.75, iar Belgia si Croatia au cele mai...

- Ce au pațit suedezii inaintea meciului cu Anglia. Fotbaliștii naționalei Suediei au trecut prin momente de panica cu numai cateva ore inaintea meciului cu Anglia, din sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia. Scandinavii au fost evacuati din hotelul din Samara in care erau cazati, la ora 8.30 dimineata,…

- Jucatorii nationalei Suediei au fost evacuati, sambata, in jurul orei locale 09.00, dupa ce in hotelul in care locuiau la Samara s-a declansat alarma de incendiu, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.O parte dintre jucatori era la micul dejun la acea ora, altii erau inca in camere. Toti…

- Patru fani peruani s-au deplasat cu taxiul de la Moscova la Saransk (650 de kilometri) pentru a asista la meciul dintre Peru si Danemarca, din grupele Cupei Mondiale, cursa pentru care au platit 800 de dolari, relateaza L’Equipe si Reuters.

- Cancelarul Angela Merkel a avut, duminica seara, o intalnire cu jucatorii si staff-ul nationalei de fotbal a Germaniei, in cantonamentul de la Eppan (Italia), dezvaluindu-le acestora cate ceva din expertiza pe care o are in relatiile cu Rusia, inaintea Cupei Mondiale 2018, scrie DPA. Potrivit…