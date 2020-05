Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile malteze au confiscat bancnote libiene false in suma echivalenta cu 1,1 miliarde de dolari, tiparite de o firma din Rusia, a anuntat Departamentul de Stat al SUA , transmite sambata AFP.

- Cipru face oferte de pandemie pentru a atrage turiștii in aceasta vara pe Insula Afroditei. Guvernul s-a angajat sa suporte cheltuielile de vacanța oricarui turist strain, in cazul in care se va infecta cu COVID-19 dupa ce a calatorit in Cipru, noteaza BBC.Intr-o scrisoare facuta publica miercuri, guvernul…

- Departamentul pentru sanatate de la Moscova a fost acuzat ca nu a raportat numarul real al deceselor provocate de COVID-19. Intr-un comunicat, oficialii argumenteaza ca multe dintre decese nu pot fi puse pe seama coronavirusului, pentru ca pacientii se confruntau cu alte boli in stagiu terminal, relateaza…

- "Am decis sa prelungesc regimul zilelor nelucratoare pana in 30 aprilie inclusiv", a declarat Vladimit Putin, intr-un discurs televizat, adaugand "salariile angajatilor vor fi mentinute". Aceasta masura, in vigoare din 28 martie in Rusia, "a permis sa se castige timp", dar "varful epidemiei in lume…

- Wizz Air suspenda toate rutele spre si dintre Spania catre Romania in perioada 18 - 31 martie 2020, inclusiv, din cauza restrictiilor de calatorie de 14 zile impuse de autoritatile romane pe toate zborurile dintre cele doua tari in cadrul eforturilor de a limita raspandirea coronavirusului, potrivit…

- Surse ale institutului armat susțin ca „au existat amenințari” de evadare. Insa autoritatile din Spania sustin faptul ca vor ramane fermi. „Vom ramane fermi, iar toate mecanismele legale vor fi folosite pentru a asigura respectarea carantinei”, a declarat delegata guvernului Riojan, Maria…