”Pana acum au fost blocate activele a 90 de persoane, adica peste 17 miliarde de euro, in sapte state membre (UE), dintre care 2,2 miliarde (de euro) in Germania”, a declarat el inttr-un interviu acordat grupului de presa Funke, din care face parte cotidianul Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). La inceputul lui iulie, Didier Reynders estima la 13,8 miliarde de euro – in principal in cinci tari – blocarea in UE a unor active detinute de catre oligarhi sau membri ai elitei ruse, sanctionati de catre Cei 27. ”In cazul in care este vorba despre bani provenind din infractiuni confiscati de catre…