„Sultanului” Erdogan i-a venit nota de plată pentru aventurile războinice “ Turcia se afla in fata unei crize monetare, dupa ce dolarul a ajuns la nivelul de 7,24 lire turcesti. Valori similare s-au mai inregistrat in august 2018, cand tara a trecut printr-o mare criza monetara. Concret, miercuri, la ora 12:00, paritatea dolar-lira turceasca s-a situat la 1 dolar = 7.24 lire, dupa ce de dimineata tranzactiile se efectuau la paritatea 1 – 7.21. Potrivit presei turcesti, de la inceputul lunii lira turceasca s-a depreciat fata de dolar cu 22%. Fata de euro, lira turceasca s-a depreciat cu 20% de la inceputul lunii pana astazi. Prezentatorul postului Fox Haber a subliniat… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

